Jaime Martínez-Bordiú, excuñado de Jimmy Giménez-Arnau, se pronuncia tras su muerte: "Es el padre de mi sobrina"

"Es el padre de mi sobrina y bueno, pues sí, estamos... Bueno, pues nada, descanse en paz" expresaba el empresario tras enterarse de la muerte de Giménez-Arnau afectado, evitando añadir nada más porque, en sus propias palabras, "no ha habido relación con él, con lo cual, venga, no te voy a decir nada más, no voy a opinar". "No digo más, que descanse en paz, y nada, y muchas gracias, y buenas noches" ha concluido, dejando en el aire cómo se ha tomado la noticia la hija de Jimmy, Leticia, y si la joven tendría previsto dar su último adiós a su padre de alguna manera.