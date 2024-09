El tanatorio de Jimmy Giménez-Arnau: su viuda, Sandra Salgado, es arropada por familia y amigos

Vestida con camisa blanca, pantalón y blazer negros, y ocultando su rostro con gafas de sol, el gran amor de Jimmy ha entrado al velatorio para despedir al hombre de su vida. Sin fuerzas, no ha podido hacer ningún tipo de declaración a los medios de comunicación allí apostados sobre la muerte del indomable periodista.

Sandra y Jimmy se conocieron hace casi 20 años y, desde entonces, no volvieron a separarse. Contrajeron matrimonio en 2013. "Sandra es la mujer que más he querido en toda mi vida, la más seria, responsable y trabajadora de todas las mujeres con las que he estado", aseguró el escritor a ¡Hola! en una entrevista. Sandra también es periodista y tiene 35 años menos que él.