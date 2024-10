José Luis Martínez-Almeida se sincera: de su relación con Teresa Urquijo a su deseo de tener hijos

"Yo creía que me iba a costar mucho más, o sea que es mérito de ella. Cuando te casas tan mayor -a los 49 años- tienes tus manías... Pero es mérito de ella, me siento muy cómodo. Cuando llegas a casa y ves todos los días a Teresa..." ha reconocido, confesando que para él la joven abogada a la que conoció hace dos años "lo tiene todo".

La guinda a su felicidad, como no oculta, sería la llegada de un bebé a su pequeña gran familia: "No puedo tardar mucho, a ver si voy a ser padre abuelo". "Nosotros ponemos de nuestra parte, pero esto nunca se sabe" ha afirmado entre risas, desvelando que le hubiese gustado ser padre "con más tiempo, porque por una pura cuestión biológica me voy a perder muchas cosas de mis hijos". "No voy a vivir muchas cosas que mis padres vivieron conmigo. Ojalá llegue a los 94 años y pueda disfrutarlo, aunque no podré disfrutarlo en las mismas condiciones", ha reconocido.