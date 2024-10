Jennifer Aniston recuerda a Matthew Perry en el primer aniversario de su muerte con fotos de su álbum privado

Ella también fue una de las primeras en romper su silencio frente a una cámara para hablar sobre cómo había gestionando la pérdida de Matthew. Lo hizo el pasado mes de junio, en una entrevista con Variety. La entrevistadora le preguntó entonces cómo era ver Friends tras el deceso de Perry. Antes de que pudiera terminar de formular la pregunta, Aniston le pidió, visiblemente emocionada: "Dios, no me hagas llorar. Perdona, me he puesto a pensar en...", se lamentaba la actriz, haciendo referencia a Matthew. "Son lágrimas de felicidad", explicaba mientras se secaba las lágrimas.