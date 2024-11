Megan Fox anuncia que está embarazada de Machine Gun Kelly con un espectacular posado: "Bienvenido de nuevo"

En una entrevista para 'Good Morning America', Fox desveló lo difícil que había sido para ella y para Kelly la pérdida inesperada de su bebé, "nunca había pasado por algo así en mi vida. Fue muy difícil para los dos...". Además, el rapero quiso homenajear a su hijo no nacido con un sencillo por lo que compuso 'Last November', en la que expresa con tristeza que "no he podido ver tu cara, ¿ha sido mi culpa?".