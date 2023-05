Woody Allen salva la vida a un amigo al practicarle la maniobra de Heimlich en un restaurante de Nueva York

Stein ha relatado el suceso a la revista Page Six asegurando que "me da vergüenza decirlo, pero Woody me salvó la vida". Cuenta el que fuese presidente del consejo de la ciudad de Nueva York desde 1986 hasta 1994 que "normalmente pido pescado, pero esta vez elegí cerdo, y poco después de que comenzásemos a comer, un trozo de carne se atascó en mi garganta y me costaba respirar".