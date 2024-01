Hamás promete venganza por el asesinato de Saleh al Arouri en Beirut

El líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, afirma que no pasará por alto el asesinato en Beirut. Se espera una respuesta dura, pero no suficientemente dura para provocar una guerra. Mientras, el jefe del Mosad -centro de inteligencia israelí-, David Barnea, no se ha referido al ataque en el Líbano, pero ha avisado que cualquiera que forme parte de las matanzas del 7 de octubre es "un muerto viviente". De momento, Hamás y Egipto han anunciado el cese de los contactos para la tregua y el canje de rehenes por presos.