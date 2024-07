Macron rechaza la dimisión del primer ministro, de Gabriel Attal

El primer secretario del Partido Socialista francés, Olivier Faure, este lunes había asegurado que el Nuevo Frente Popular designará a lo largo de la semana a un candidato a primer ministro para que gobierne con su programa y no en coalición con la alianza del presidente Macron. "Esta semana tenemos que ser capaces de preparar una candidatura", ha explicado Faure en la emisora France Info. "Macron tiene que reconocer que ha sido derrotado en las elecciones legislativas".