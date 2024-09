El avión en el que Edmundo González viaja a España aterriza en las Azores para una escala

12:10 H España se reafirma en no reconocer la victoria de Maduro y en apostar por el diálogo tras acoger a González

La acogida del candidato opositor Edmundo González, a quien España va a dar asilo a petición propia, no cambia la postura del Gobierno de no reconocer la "supuesta victoria" de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio mientras no se presenten las actas y de apostar por el diálogo entre venezolanos para encontrar una solución.

Así lo ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en declaraciones a los medios que acompañan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su viaje a China.

Albares ha confirmado la salida de Venezuela de Edmundo González en un avión de la Fuerza Aérea española tras permanecer "un tiempo en la residencia de la Embajada de España" en Caracas y ha indicado que el dirigente opositor "ha solicitado también acogerse al derecho de asilo que, por supuesto, el Gobierno de España va a tramitar y conceder".