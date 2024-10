Benjamín Netanyahu confirma que Israel mató a Hashem Safieddine, el sucesor de Hasán Nasralá al frente de Hizbulá

Netanyahu ha compartido un mensaje en el que se dirige al pueblo del Líbano y les insta a "liberarse de Hizbulá", el grupo paramilitar chií libanés con el que protagoniza una escalada de tensiones en las últimas semanas. El primer ministro israelí ha destacado el "derecho a defenderse" de su país y ha afirmado que han "degradado las capacidades de Hizbulá" con sus ofensivas. " Eliminamos a miles de terroristas , incluido el propio Nasralá , el sustituto de Nasralá, y el sustituto de su sustituto ", ha indicado en el discurso, en el que no ha mencionado directamente el nombre de Hashem Safieddine (también Hasem Safiedín), como destacan fuentes como ' Sky News '.

"Hoy en día, Hizbulá es más débil que en muchos, muchos años. Ahora ustedes, el pueblo libanés , se encuentran en una encrucijada importante. Es su elección. Ahora pueden recuperar su país y devolverlo a la senda de la paz y la prosperidad . Si no lo hacen, Hizbulá seguirá intentando combatir a Israel desde zonas densamente pobladas a sus expensas. No le importa si Israel se ve arrastrado a una guerra más amplia", ha subrayado Netanyahu, cuyas tropas también operan en la Franja de Gaza otras zonas cercanas como Cisjordania estos días.

Beirut vive en las últimas semanas una intensa campaña de bombardeos, en los intentos de Israel por matar a figuras importantes de Hizbulá. El alcalde de la ciudad, Abdallah Darwich, dice que ahora "no hay ningún lugar seguro" allí debido a los ataques israelíes: "No sabes quién vive en este edificio o en aquel, así que no sabes si hay un objetivo allí", ha asegurado a la 'BBC'. Hizbulá ha lanzado más de 100 misiles este martes contra el norte de Israel, incluyendo Haifa, como respuesta a los bombardeos y las incursiones terrestres iniciadas en su territorio, así como por los ataques israelíes en la Franja de Gaza y Cisjordania. Todo, cuando se cumple un año de los atentados del 7 de octubre de Hamás.