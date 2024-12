El Papa no se asomará esta semana a la ventana del Palacio Apostólico para rezar el Ángelus , como hace cada domingo, por un resfriado . Francisco, al que vimos con un gran hematoma en el cuello hace escasas fechas, dirigirá la oración mariana desde la capilla de su residencia en el Vaticano, según ha anunciado el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

El propio Papa Francisco ya comentó este viernes, al reunirse con la Federación Italiana de Bochas, que se encontraba "muy resfriado". No es la primera vez que el Sumo Pontífice reza el Ángelus desde su residencia, la Casa Santa Marta.

En un plano más amplio, Jorge Mario Bergoglio ha optado por el reposo para llegar en la mejor forma posible a las citas litúrgicas de la Navidad que arrancan este próximo martes, 24 de diciembre, con la tradicional Misa del Gallo de Nochebuena. Al día siguiente, Navidad, impartirá la Bendición Urbi et Orbi .

El Papa ha dirigido este sábado un discurso a la Curia Romana para felicitar la Navidad a los cardenales . En su mensaje, les ha pedido que "bendigan y no maldigan nunca". De este modo, ha enfatizado la necesidad de que " digan lo bueno y no digan lo malo" de los demás.

Así, ha asegurado que las habladurías son "un mal que destruye la vida social" y "no conduce a nada". "Dios no nos maldijo sino que nos bendijo. En Dios no hay maldición sino siempre y sólo bendición", ha incidido.