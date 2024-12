No obstante, desde Kiev han insistido en que el avión habría sido golpeado por las defensas aéreas rusas , en un momento en el que han aumentado los ataques con dron de las fuerzas ucranianas sobre Chechenia, que tiene a Grozni como capital.

El jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andri Yermak, ha instado este viernes a la comunidad internacional a considerar "responsable" a Rusia por "el derribo" del avión. Mientras, el Kremlin ha vuelto a señalar que no hará declaraciones al respecto hasta finalizar la investigación en curso.

"Se está llevando a cabo una investigación y hasta que no haya conclusiones, no nos consideramos con derecho a dar ninguna valoración y no lo haremos", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, cuando se le ha preguntado por las palabras de un diputado de Azerbaiyán que ha exigido a Rusia pedir disculpas.