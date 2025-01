"Esta noche voy a firmar los indultos de los rehenes del 6 de enero para que salgan. Y en cuanto salga, iré al Despacho Oval y firmaremos los indultos para mucha gente", ha anunciado durante un ante sus partidarios en el Capital One Arena, en el centro de Washington.

Estas acciones van más allá de lo esperado, puesto que incluso su vicepresidente, JD Vance, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijeron que solo debería indultar a los acusados no violentos. Pero el decreto cubre a unas 600 personas condenadas por delitos graves por agredir a policías.

"Esta noche, seis individuos que me agredieron mientras hacía mi trabajo el 6 de enero, al igual que otros cientos de agentes del orden, saldrán ahora en libertad. Seis individuos que amenazaron mi vida y que han proferido amenazas contra los miembros de mi familia, así como otros innumerables acusados del 6 de enero que me amenazaron porque me ven como portavoz de las fuerzas del orden para este evento", ha alertado.