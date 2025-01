En Estados Unidos la posesión de armas se concentra en el 30% de la población. Javier Horcajada recoge en el documental 'From my cold dead hands' miles de horas de vídeos de YouTube que muestran la cara más salvaje de estos aficionados. En el país hay cerca de 400 millones de armas en una población que no supera los 336 millones de habitantes. Informa Susana Ramos.