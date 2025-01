En contraste, España no reconoce el ius soli de forma plena, ya que se basa principalmente en el ius sanguinis o derecho de sangre. Sin embargo, ambas realidades reflejan tensiones similares: el equilibrio entre la soberanía nacional, los derechos humanos y las políticas migratorias.

La idea de Trump de modificar el acceso a la ciudadanía a través de una orden ejecutiva desató un intenso debate legal y político. En teoría, esta decisión contradice la Constitución de los Estados Unidos, lo que haría necesario un proceso de enmienda constitucional para implementarla. Sin embargo, la propuesta apuntaba a redefinir el alcance del ius soli, argumentando que la enmienda no debería aplicarse a hijos de inmigrantes indocumentados.

Rocío Mora Díaz , abogada experta en derecho de extranjería, explica que "en España, la nacionalidad no se adquiere automáticamente por el mero hecho de nacer aquí. Los hijos de padres extranjeros deben seguir trámites específicos, y la posibilidad de obtener la nacionalidad española depende de múltiples factores legales y administrativos".

Para los hijos de inmigrantes nacidos en España, el acceso a la nacionalidad está condicionado por el origen de los padres y su situación legal . “En España, la nacionalidad por nacimiento se rige por el ius sanguinis. Si los padres son extranjeros, el bebé no es español por defecto, salvo excepciones como los casos en que el país de origen de los padres no reconoce la nacionalidad de los hijos nacidos fuera de su territorio”, explica Mora.

Por ejemplo, si un bebé nace en España de padres colombianos, estos deben obtener una certificación negativa del consulado colombiano que confirme que el niño no tiene derecho a la ciudadanía colombiana. Solo entonces se puede iniciar el proceso de nacionalidad española por presunción, evitando que el bebé quede apátrida. Este proceso, aunque garantista, es complejo y requiere de una documentación exhaustiva.

Otro caso relevante en el contexto español son los bebés que llegan al país junto con sus madres a través de pateras u otros medios irregulares. Según la abogada Rocío Mora Díaz, “los bebés que llegan en patera no adquieren automáticamente la nacionalidad española, ya que no han nacido en España y se asume que tienen una nacionalidad de origen, aunque no muestren documentación para evitar la deportación”.