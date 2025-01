Un informe preliminar de la Administración Federal de Aviación (FAA) recogido por ' The Washington Post ' apunta que el día antes de producirse la tragedia aérea de Washington " se tuvo que abortar un aterrizaje en el (aeropuerto) nacional (Ronald Reagan) para evitar una colisión con un helicóptero ".

Además, en ese mismo informe se recoge que la dotación de personal dedicado al control aéreo " no era normal para la hora del día y el volumen de tráfico" en el momento del accidente ocurrido en Washington en la noche del miércoles.

Un estudio de agosto de 2023 del 'The New York Times' ya alertaba de que muchos controladores se veían forzados a hacer jornadas de 10 horas durante seis días a la semana. La investigación hizo mejorar la situación pero no sería todavía suficiente: de las 30 plazas necesarias para el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), apenas 25 están cubiertas.