La aerolínea culpa al helicóptero y el secretario de Defensa admite errores en el vuelo militar. El diario ' The New York Times ', señala que en la torre de control, el controladores de turno estaban asumiendo el doble del trabajo que deberían. La investigación sigue en marcha.

En el informe preliminar interno de la Administración Federal de Aviación al que ha tenido acceso el periódico 'The New York Times' se ha desvelado que el número de personas que estaban trabajando en la torre de control del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington "no era normal para la hora del día y el volumen de tráfico".