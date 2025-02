Ante la situación, que fue "desgarradora" según la pareja, la tripulación intentó trasladar el cuerpo hasta la zona business, pero les fue imposible, ya que era una "señora bastante grande" y no podían "pasarla por el pasillo" . Por ello, decidieron colocar el cadáver en dos asientos que había libres, justo los que estaban al lado de Mitchell y Jennifer. Las azafatas les pidieron que se echaran a un lado para dejar espacio y tuvieron que volar de esta forma durante cuatro horas.

Jennifer se puso nerviosa por la situación y una mujer le ofreció viajar al lado suya, ya que había un asiento libre. No obstante, la pareja quiso mostrar su indignación por lo vivido en el vuelo de Qatar Airways. Aseguran que la tripulación no se ofreció para reubicarlos, recoge 'The Guardian'.