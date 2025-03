La UE insiste en armar a Ucrania, mientras Viktor Orbán se mantiene al margen del apoyo común

Hay dos cosas reseñables de entrada a esta jornada, como que la Unión Europea no se fia de Vladimir Putin y después que a nadie se le escapa tampoco que vamos a una mesa de negociación más pronto que tarde y se quiere dejar a Ucrania lo más fuerte posible. Todo eso, sin contar con Hungría. Este jueves hemos asistido a la normalización de que todo, a partir de ahora, todo lo de Ucrania, va a contar sin un Víktor Orbán al que ya ni siquiera se intenta convencer.

Su negativa no ha frenado a la Unión. Sentado en la mesa, el primer ministro húngaro ha escuchado las críticas de Zelenski a Hungría y también al intento de bloquear la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Zelenski pide a los 27 mantener la presión y las sanciones a Rusia, que finge, ha dicho, querer un alto el fuego. Firme en su apoyo a Ucrania, Bruselas considera que los contactos entre Estados Unidos y Rusia no son aún verdaderas negociaciones en las que va a reclamar estar presente, aunque todavía no ha dado con la fórmula de estar representada.