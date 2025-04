La procesión ha salido del Estado de la Ciudad del Vaticano por la Porta del Perugino, luego ha pasado por la Galería Príncipe Amadeo de Saboya-Aosta y por Corso Vittorio Emanuele. Una vez en Piazza Venezia, gira hacia Via dei Fori Imperiali, llega al Coliseo y continua por Via Labicana y Via Merulana hasta llegar a Piazza Santa Maria Maggiore.