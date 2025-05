Trump, que no ha dado detalles de este supuesto pacto, ha sugerido que fueron los hutíes quienes dieron el primer paso. "Nos dijeron: por favor, no nos bombardeen más y no vamos a atacar vuestros barcos", ha explicado el mandatario norteamericano, en unas declaraciones desde el Despacho Oval al recibir al nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney.