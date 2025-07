El Gobierno ha asegurado que ya está trabajando con los técnicos de la Comisión Europea para poderlo solventar en los próximos seis meses

Bruselas congela 1.000 millones del plan de recuperación a España por no cumplir con la subida del diésel

La Comisión Europea ha dado este lunes luz verde al desembolso del quinto pago del fondo de recuperación a España, cuya cuantía ha reducido en unos 1.000 millones, hasta los 23.000 millones, por no haber cumplido una serie de reformas vinculadas al pago de fondos europeos.

¿Y cuáles son esos incumplimientos? Básicamente son tres. El primero, por no haber implementado un impuesto al diésel. Además, se suma el no haber finalizado la digitalización de las administraciones locales y regionales y, sobre todo, por haber abusado de los contratos temporales en la administración pública y no regularizar la situación de miles de interinos.

El Gobierno ha asegurado que ya está trabajando con los técnicos de la Comisión Europea para poderlo solventar en los próximos seis meses y recibir el dinero que hoy se ha decidido congelar. Es la segunda vez que España recibe parcial y no total unos fondos europeos. Aún así, España recibe 23.000 millones de euros más de los fondos de recuperación pospandemia.