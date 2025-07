Robert D. Kaplan, experto en geopolítica y autor de 'Tierra baldía', analiza a las tres potencias mundiales y el liderazgo de Donald Trump

En un mundo de cambio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha alterado muchas reglas del orden mundial que conocíamos hasta ahora. El autor Robert D. Kaplan es uno de los corresponsales y expertos en geopolítica más reconocidos. Informativos Telecinco ha hablado con él en la fundación Ramón Areces. En su nuevo libro, 'Tierra baldía', dibuja los cambios que están en marcha y un mundo que se adentra en años inciertos.

El autor destaca en su libro 'Tierra baldía: una visión alentadora de un mundo en constante crisis' sobre todo a tres grandes potencias, como EEUU, Rusia y China. ¿Cómo ve a esos países en el futuro? ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades? "Creo que las tres grandes potencias están en declive, las tres. Aunque en diferente nivel y a diferente velocidad. Rusia puede estar ganando temporalmente la guerra en Ucrania. A medida que la guerra continúa, el imperio ruso se debilita. Vladimir Putin tiene más poder que cualquier líder ruso desde Joseph Stalin. Principalmente gobierna solo, rodeado por círculos de autócratas, agentes de inteligencia y figuras del crimen organizado. Si algo le ocurre a Putin, y ocurrirá en algún momento, no está claro quién y qué lo reemplazará", apunta Kaplan.

"En China, si el presidente Xi Jinping se enferma mañana, el comité permanente simplemente elige a un nuevo líder. Pero en China, la economía está hecha un desastre, no es tan estable como parece. En cuanto a Estados Unidos, el centro político ha desaparecido y creo que el debilitamiento del centro está destruyendo a Estados Unidos", agrega el experto de 73 años nacido en Nueva York.

Robert D. Kaplan: "Durante 80 años, Europa ha vivido en un paraíso"

¿Cree Robert Kaplan que lo que está ocurriendo en el mundo, esta fragmentación, donde Estados Unidos está poniendo en cuestión la relación con Europa, servirá a Europa para despertar? "Durante 80 años, Europa ha vivido en un paraíso, porque la defensa de Europa ha sido pagada por Estados Unidos durante 80 años. Y eso ha permitido a Europa construir sistemas de bienestar social impresionantes, pero nada dura para siempre en la historia", destaca Kaplan.

En Europa se mira a Donald Trump con la esperanza de que sea algo pasajero, que dentro de cuatro años no esté allí. ¿Qué piensa el autor? "Yo creo que él ha cambiado la política estadounidense para siempre. Creo que la política normal en Estados Unidos terminó con el final de la presidencia de Obama. Incluso después de Trump, no hay vuelta atrás a lo que había antes. Habrá variaciones, pero lo que podría haber después de Trump es un presidente demócrata muy de izquierdas, muy progresista, que sería extremo de otras maneras y que también podría no ser proeuropeo", subraya el experto.

"Europa tiene que mirar esto como si fuera un cambio permanente. La gente me pregunta si es Trump un fascista. Y yo digo, 'no, no es lo suficientemente serio como para ser un fascista'. Un fascista tiene un plan, una dirección. Trump tiene una capacidad escasa de atención, es una criatura de las redes sociales, es breve y está lleno de pasión. Y la pasión es enemiga del análisis. Y la forma en que la tecnología está evolucionando creo que es más favorable a la autocracia que a la democracia. Creo que la tecnología llevará a un mundo más autocrático", sentencia Robert D. Kaplan.