El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adelantado este lunes que reducirá el plazo de 50 días dado a Ucrania y Rusia para que logren un alto el fuego y ha vuelto a reprochar a su par ruso, Vladimir Putin, la falta de interés por alcanzar un acuerdo. "Estoy muy decepcionado", ha dicho.

"Me llevaba muy bien con él", ha dicho Trump, quien ha evidenciado su malestar con el presidente ruso, a quien ha afeado que después de haber hablado con el "varias veces" y creer que se había logrado resolver las cosas, "sale y empieza a lanzar cohetes en alguna ciudad, como Kiev, y mata a mucha gente". "Estoy decepcionado con el presidente Putin. Muy decepcionado con él", ha lamentado Trump en declaraciones a la prensa, previas a reunirse a puerta cerrada este lunes con el primer ministro británico, Keir Starmer, en Escocia.

"Voy a reducir esos 50 días que le di a un número menor, porque creo que ya sabemos la respuesta sobre qué va a ocurrir", ha dicho Trump, quien hace dos semanas afirmó que impondría aranceles del 100% a Rusia y a quienes comerciaran con ellos si no se lograba un acuerdo con Ucrania. Por otro lado, el encuentro entre Starmer y Trump también servirá para abordar la cada vez más difícil situación humanitaria en la Franja de Gaza, tal y como el propio presidente de Estados Unidos ha asegurado, según recoge CNN.

Los intereses entre Donald Trump y Reino Unido

Trump ha dicho que la situación en Gaza es "una de las principales razones" para reunirse con el primer ministro en el campo de golf que tiene en la localidad escocesa de Turnberry, desde donde ha afirmado que su prioridad pasa por "alimentar" a toda esa gente que se agolpa en los repartos de ayuda humanitaria. El presidente de Estados Unidos también se ha mostrado en desacuerdo a su manera con las últimas palabras con las que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuestionó las escenas de hambruna en el territorio palestino. "Basándome en la televisión, diría que (...) esos niños parecen tener mucha hambre".

De igual forma ha restado importancia a que Reino Unido finalmente dé el paso de reconocer el Estado de Palestina, como ya han hecho otros como Francia. "No me importa (...) lo que busco es alimentar a la gente". "Ahora mismo, para mí, esa es la prioridad, porque hay mucha gente muriendo de hambre", ha reiterado Trump, quien ha aprovechado también para acusar a Hamás de estar utilizando a los rehenes como "escudo", por lo que no ha descartado que se decida actuar de otra forma. "Habrá que hacer algo", ha dicho.