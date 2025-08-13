Países como Grecia, Montenegro y Turquía están sufriendo la peor cara del verano con una situación de emergencia por los incendios

Incendios devastadores arrasan zonas del sur de Europa en medio de un verano con temperaturas récord

Al igual que en España, gran parte de Europa afronta una grave oleada de incendios forestales. El satélite europeo Copernicus ha elaborado un mapa de riesgo que muestra en tonos granate las zonas con peligro extremo de incendios, una franja que se extiende desde el noroeste de la península ibérica, atraviesa Francia y se intensifica en el sur del continente.

Las intensas olas de calor y las fuertes rachas de viento están alimentando el avance de las llamas, especialmente en países como Montenegro, Turquía y, sobre todo, Grecia.

En territorio griego, la situación es crítica: 152 incendios en las últimas 48 horas han destruido ya unas 40.000 hectáreas. Los llamados “remolinos de fuego” han arrasado viviendas, vehículos y fábricas, dejando a los propietarios en una situación de angustia. En localidades como Patras, vecinos han intentado combatir el fuego con cubos de agua, arriesgando su vida sin medios profesionales.

“Parece el fin del mundo”, declaró un bombero voluntario llegado desde Atenas. El balance provisional en Grecia incluye decenas de hospitalizados por inhalación de humo y miles de evacuados, entre ellos turistas de las islas de Quíos e Ítaca.

La emergencia también se extiende a Turquía, en especial en la región de Esmirna, donde se ha vivido una “noche infernal” sin descanso. La combinación de sequía, calor extremo y vientos fuertes mantiene activo el riesgo de incendios descontrolados en otros países de la región, como Montenegro y Albania. En este último, las llamas llegaron a rodear durante la noche la ciudad de Delvina.