La ejecución se realizó de forma pública en la provincia de Fars, algo inusual en Irán

Organismos internacionales denuncian que la pena capital es usada como herramienta de represión política

Compartir







Las autoridades iraníes han confirmado este martes la ejecución de un hombre condenado por el asesinato de una mujer y sus tres hijos en la provincia de Fars, en el sur del país, durante un robo perpetrado junto a su esposa.

La ejecución se llevó a cabo cerca del lugar del crimen, aunque este tipo de actos públicos son poco habituales en Irán, donde la pena capital suele aplicarse en instalaciones penitenciarias.

Condena también para su esposa

La mujer del ejecutado también fue condenada a muerte por el mismo caso y permanece a la espera de ser ajusticiada, previsiblemente en el centro penitenciario donde está recluida.

Críticas al uso de la pena capital

Diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han denunciado reiteradamente el uso de la pena de muerte en Irán, acusando a las autoridades de emplearla para “silenciar voces disidentes”. Según datos de la ONU, cerca de un millar de personas fueron ejecutadas en 2023 en el país.