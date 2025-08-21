Todavía hay 14 personas hospitalizadas relacionadas con el brote de legionelosis

Cinco personas han fallecido en Nueva York a causa de un brote de legionelosis, una forma agresiva y potencialmente mortal de neumonía, según ha actualizado el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. Todos los afectados son residentes en el barrio de Harlem Central, una zona históricamente afroamericana del Alto Manhattan.

Los primeros casos de contagio fueron informados el pasado 25 de julio, aunque el último fallecido fue registrado el pasado 18 de agosto cuando las autoridades locales concluyeron que la muerte de persona ocurrida antes de mediados de agosto estaba relacionada con este brote.

Catorce contagiados siguen hospitalizados

De acuerdo con estas fuentes oficiales, en esta zona hay 108 casos confirmados, de los cuales 14 siguen aún hospitalizados.

El Departamento de Salud de Nueva York ha informado de que está tomando tomando muestras y analizando el agua estancada en de las torres de aire acondicionado en la zona de investigación.

"Todas las torres de enfriamiento con resultados positivos iniciales para la bacteria Legionella han completado el tratamiento requerido por el Departamento de Salud. Seguimos monitoreando el estado e informando a los edificios si se requiere tratamiento adicional", han informado.