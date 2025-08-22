Un miembro de las fuerzas de seguridad sirias ha muerto tras un ataque suicida perpetrado por el Estado Islámico en Mayadin

Una explosión al noroeste de Siria dejó en julio al menos seis muertos y 140 heridos

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha anunciado este viernes la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad sirias tras registrarse un ataque suicida perpetrado por el grupo yihadista Estado Islámico en un puesto de control en la ciudad de Mayadin, ubicada en la región de Deir Ezzor, en el este del país.

La organización, con sede en Londres e informantes sobre el terreno, ha detallado que uno de los dos atacantes suicidas, que viajaban a bordo de una motocicleta, ha detonado una carga explosiva, mientras que el otro ha muerto en el marco de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad sirias.

El ataque, registrado a las afueras de Mayadin, cerca de la frontera con Irak, se produce horas después de que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunciara que un importante miembro de Estado Islámico murió tras una incursión "exitosa" en la localidad de Atimah, en el noroeste de Siria, cerca de su frontera con Turquía.

Mayadin ha sido escenario de múltiples ataques o asesinatos selectivos

Según el centro de análisis estadounidense Long War Journal, Mayadin ha sido escenario de múltiples ataques o asesinatos selectivos de importantes dirigentes del Estado Islámico en los últimos años, llevando incluso a que generaciones de miembros destacados fueran abatidos en esa zona.

Esto subraya la persistente relevancia de la región como foco operativo del grupo, lo que explicaría la continuidad de incidentes violentos como el ocurrido hoy. Aun así, no se ha encontrado confirmación en fuentes independientes ni en medios regionales sobre las circunstancias específicas del atentado anunciado, lo que sugiere que los detalles aún son preliminares o no han sido corroborados plenamente.