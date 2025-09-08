Bayrou cae tras perder la moción de confianza y Francia entra en una nueva crisis política

La caída del líder centrista obliga a Macron a nombrar un nuevo jefe de Gobierno, el tercero en menos de un año y el quinto desde el inicio de su segundo mandato en 2022

El Parlamento rechaza el plan de recortes del primer ministro y empuja a Francia a un nuevo Ejecutivo o a otras elecciones legislativas

Compartir







El anuncio del presupuesto con recortes sociales estimados en 43.800 millones de euros y la supresión de dos días de fiesta fueron demasiado para el primer ministro François Bayrou, que ha perdido la moción de confianza presentada este lunes, lo que le ha abocado a dimitir como primer ministro francés al cabo de ocho meses. Una mayoría de los 577 diputados (364) negaron la confianza al primer ministro que presentará este martes su dimisi´`on a Macron.

François Bayrou ha vivido ocho meses de pesadilla en una Francia ingobernable. Macron puede apostar ahora por un primer ministro de izquierdas o convocar elecciones legislativas. La Asamblea Nacional hace decaer al primer ministro y a todo su Gobierno al votar contra una moción que el propio Bayrou sabía perdida ante el rechazo a su plan de ajuste fiscal. La oposición apunta directamente a Macron, obligado ahora a reaccionar. El 73% de los franceses están ya en contra de la situación política en su país lo que abre las puertas para la extrema derecha.

La moción, solicitada por el propio Bayrou, que se ha inmolado políticamente, supone por primera vez la caída de un gobierno por derrota de moción de confianza durante la Quinta República.