Trump critica la medida de España de embargar el envío de armas a Israel: "Esto envalentona a los terroristas"

Estados Unidos se posiciona en contra de la postura de España con las armas a Israel

Pedro Sánchez afirma que "juzgará la indiferencia como complicidad" ante la situación en Gaza y urge a Europa a actuar

Donald Trump se ha pronunciado sobre las restricciones que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre el límite de envíos de armas con destino a Israel. El líder de Estados Unidos, al ser preguntado públicamente por este caso, no se ha mordido la lengua.

"Es profundamente preocupante", empezaba diciendo Trump sobre este aspecto. Tras esto, el presidente americano añadió que estas declaraciones "envalentonan a los terroristas". Por otro lado, un portavoz del Departamento de Estado cuenta que "es profundamente preocupante que España, miembro de la OTAN, haya optado por limitar potencialmente las operaciones estadounidenses y dar la espalda a Israel el mismo día en que seis personas fueron asesinadas en Jerusalén. Estas medidas envalentonan a los terroristas".

La postura del Gobierno de España

El Gobierno español consolida su embargo de armas contra el Estado judío frente lo que Moncloa considera un "genocidio" en Gaza y un "exterminio" del pueblo palestino, desencadenado por la guerra librada en el Enclave. Una situación que hace que estas decisiones estén encaminadas a aumentar la presión para que cesen los ataques israelíes a Gaza.

También incluyen una partida de 10 millones de euros adicionales destinados a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina (UNRWA) para el auxilio de la población de Gaza, y el aumento de la ayuda humanitaria y cooperación para el Enclave palestino hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026.