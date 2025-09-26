Trump asegura que esta "implementación rigurosa de las leyes sobre la pena capital será parte" de la militarización de la ciudad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el decreto para restablecer la pena de muerte en Washington y el objetivo es extenderla a todo el país, según confirmó su secretaria de Justicia, Pam Bondi. El republicano ya había adelantado su intención de retroceder 40 años cuando se eliminaron las ejecuciones.

“Es una pena capital muy interesante, ciudad capital. Capital, capital, capital”, confirmó Trump ante los medios jugando con las palabras como si fuera una decisión sin importancia. El decreto firmado por el republicano busca "disuadir y castigar los crímenes más atroces" y en el que ha advertido de las "amenazas a la seguridad pública en la capital de nuestra nación".

En el documento que da luz verde a imponer la pena capital en Washington, insta a Bondi y Jeanine Pirro, fiscal federal de la capital como encargadas de la aplicación "plenamente la ley federal con respecto a la pena capital en el Distrito de Columbia, solicitando la pena de muerte en todos los casos apropiados cuando, tras un examen completo de las pruebas y otra información relevante, los factores aplicables justifiquen la sentencia de muerte".

Trump presume de haber reducido la delincuencia gracias a sus medidas

Trump ha sacado pecho de las "numerosas medidas exitosas" implantadas por su administración, desde del pasado enero, cuando dio inicio su segundo mandato, asegurando que "la delincuencia en el distrito de Columbia ha disminuido drásticamente en las últimas semanas", gracias a su impulso y que seguirá reforzando con la implantación de la pena de muerte.

"La implementación rigurosa de las leyes sobre la pena capital será parte de esta labor continua", ha asegurado Trump.

El presidente norteamericano ha anunciado la medida previamente en la Casa Blanca en presencia de Bondi, quien ha informado además en su cuenta de la red social X del traslado a cárceles de máxima seguridad de presos cuyas penas fueron conmutadas por el predecesor de Trump, el demócrata Joe Biden.

"Hemos comenzado a transferir a los monstruos que Biden conmutó a prisiones de máxima seguridad, donde pasarán el resto de sus vidas en condiciones acordes con sus atroces crímenes", ha señalado en un mensaje en el que ha calificado estas medidas del demócrata como "una mancha en (el) sistema judicial" estadounidense.

Jeanine Pirro, expresentadora de Fox News, fue nombrada por Trump para ejercer como principal fiscal federal de la capital estadounidense, un cargo aprobado por el Senado a principios de agosto.