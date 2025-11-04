Shein, confirma que colaborará con la justicia francesa y confirma que proporcionará la identidad de los compradores de las muñecas

La protesta en Francia contra las muñecas sexuales de aspecto aniñado ha logrado que el gigante chino Shein las retire de su plataforma. Se vendían como productos sexuales para adultos y se habían convertido en irresistibles, por ejemplo, para pedófilos condenados como el cirujano francés, que abusó de 300 menores y que tenía varias en su poder. Perseguir a los compradores es ahora el siguiente paso de la justicia francesa. Carlos Herranz explica desde París cuáles son los últimos avances de la plataforma de venta.

"El gigante asiático de moda rápida ya ha dicho que va a colaborar al 100% con la justicia francesa y con la investigación, incluso proporcionando la lista de los compradores de las muñecas. Lo hace después de que las autoridades francesas hayan amenazado a Shein con vetar su acceso al mercado nacional en un momento crucial porque mañana se inaugura aquí en el centro de París su primera tienda física, algo muy criticado entre defensores de derechos humanos y medioambientales. Incluso la defensora de derechos de la infancia ha llegado a decir que es un delito equiparable a la tenencia de imágenes pedófilas por internet castigado aquí en Francia con hasta siete años de prisión y 75.000 euros de multa".

Esta ONG dedicada a la protección de la infancia ha conseguido deslucir la inauguración de la primera tienda física de Shein en París llevando hasta sus puertas la imagen de la vergüenza. Estas muñecas sexuales infantiles, que son réplicas hiperrealistas de cuerpos de niños y niñas, se estaban vendiendo con impunidad en su web. Y el escándalo virtual ha traspasado las pantallas porque los compradores son pedófilos o potenciales pederastas, como denuncian en sus carteles estas feministas francesas.

Shein sanciona a los vendedores implicados

Destapado el escándalo, Shein ha reaccionado, asegura que ha sancionado a los vendedores implicados, ha ampliado la lista negra de palabras clave y ha reforzado los controles a nivel mundial, todo tras la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de París contra Shein y también contra sus competidores, Ali Express, Temu y Wish.

"Hay empresas que pueden estar incluso incurriendo en la comisión de delitos en función de la forma en la que trasladen el mensaje, lo que pasa es que se cuidan mucho de no trasladarlo de manera directa, de no trasladar de forma clara. Esta es una niña que te estamos vendiendo como reclamo sexual", explica Rubén Sánchez, portavoz de FACUA. En España no existe una prohibición general sobre la compra o posesión de muñecas sexuales, pero las leyes de protección de la infancia y nuestro código penal si prohíben cualquier imagen de menores de carácter sexual podrían considerarse material que fomenta la pornografía infantil.