11 personas han tenido que ser hospitalizadas y decenas han resultado heridas tras chocar dos trenes en el suroeste de Eslovaquia

El ministro del Interior, Matús Sutaj-Estok, ha confirmado las 11 hospitalizaciones, todas ellas ingresadas en hospitales de Bratislava

Compartir







Al menos 11 personas han tenido que ser hospitalizadas y decenas han resultado heridas de carácter leve al chocar dos trenes este domingo en el suroeste de Eslovaquia, según han explicado las autoridades del país.

El tren REX 1814 (de Nitra a Bratislava) colisionó frontalmente con el tren Ex 620 tras salir de la estación de Pezinok. El servicio ferroviario y la vía férrea se encuentran interrumpidos.

PUEDE INTERESARTE Accidente de un avión de carga en Kentucky

60 policías, 70 bomberos, voluntarios y rescatistas se han trasladado a la zona

El director de Ferrocarriles de Eslovaquia, Ivan Bednárik, ha achacado la causa del siniestro al hecho de que uno de los trenes se saltó un semáforo en rojo.

El ministro del Interior, Matús Sutaj-Estok, ha confirmado las 11 hospitalizaciones, todas ellas ingresadas en hospitales de la capital, Bratislava, mientras que el primer ministro, Robert Fico, ha convocado una reunión de emergencia del Consejo de Ministros para este lunes por la mañana debido al accidente ferroviario.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre tras sufrir un accidente de avioneta en Totana, Murcia

"No hay constancia de fallecidos, y eso es una buena noticia a tenor de cómo ha quedado el lugar del accidente", ha señalado el ministro Sutaj-Estoj sobre la zona de la colisión, donde se han desplegado más de 60 policías, 70 bomberos, tanto profesionales como voluntarios, y decenas de rescatistas.