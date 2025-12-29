Salario en tiempo real: pros, contras y cómo saber si es una modalidad de remuneración diseñada para ti

Se trata de la posibilidad de acceder al salario ya ganado antes de la fecha oficial de pago, o incluso antes de tiempo

La realidad de los "mini-jobs": en qué casos es una oportunidad de ingresos extra y cuándo es precariedad

Compartir







El salario bajo demanda, o la posibilidad de acceder al salario ya ganado antes de la fecha oficial de pago, o incluso antes de tiempo, no es solo una idea que parece venida del futuro. Y es que, en España ya hay empresas fintech y algunas compañías tradicionales que lo están implementando como beneficio para sus trabajadores. Por eso, es importante saber cómo funcionan estas modalidades de pago en España y, también, las condiciones y riesgos específicos de esta práctica.

Una de las empresas que posibilitan este tipo de remuneración es Payflow, una startup española que permite el acceso instantáneo al salario devengado de los empleados en las empresas suscriptoras mediante una app móvil. Sus empleados pueden así “cobrar cuando y cómo quieran” parte del salario que ya han generado. Otro ejemplo de empresa que ofrece este servicio sería Up Spain, que mediante su adquisición de la tecnológica Typs, ya ofrece esta modalidad de manera integrada en su gestión de nómina.

Aunque se trata de un modelo de remuneración que aún es minoritario, sí que hay empresas que ya lo utilizan. Según Ceinsa, cadenas de restauración como Grosso Napoletano, Reyco y Taco Bell España han implementado el salario bajo demanda como parte de su estrategia de bienestar laboral. La empresa de servicios externalizados Atisa también anunció ya en 2022 que ofrecería salario bajo demanda como beneficio social.

Cómo funciona en España (y cómo lo presentan los proveedores)

En el modelo español de salario bajo demanda, el trabajador solicita el dinero ya devengado hasta ese momento del mes. Por ejemplo, si tu salario neto mensual es 1.400€, y lo solicitas a mitad de mes, podrías recibir unos 700€. En esos modelos, esa cantidad solicitada se deduce al final del mes de la nómina regular.

PUEDE INTERESARTE Cómo identificar que es el momento de cambiar de trabajo: consejos prácticos

Algunas aplicaciones permiten adelantar parte de las pagas extras también, no solo el salario mensual devengado. Payflow asegura que este servicio es “gratis para los empleados”, lo que sugiere que la empresa o la plataforma asume el coste como parte de los beneficios ofrecidos a los empleados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Entre las ventajas de esta alternativa encontramos, en primer lugar, el ofrecer una mayor flexibilidad frente a imprevistos. De esta forma, se ayuda a los empleados a evitar recurrir a préstamos con altas tasas o sobregiros bancarios, especialmente cuando surge un gasto urgente.

También supone una forma adicional de atraer y retener talento para sectores con alta rotación. En estos casos, ofrecer salarios bajo demanda se está usando como un “beneficio social innovador” que refuerza la vinculación del trabajador con la empresa. Además, las empresas que adoptan estas soluciones se posicionan como modernas, empáticas y centradas en el bienestar financiero de sus plantillas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El salario en tiempo real es una modalidad emergente con potencial real para aliviar tensiones de liquidez, ofrecer control al empleado y posicionar empresas como más modernas y humanas. Pero no es una solución mágica: tiene costes ocultos, presenta ciertos desafíos técnicos y existe riesgo de dependencia de anticipar salarios. Si estás en una posición financiera razonablemente estable y tienes autocontrol puede ser una alternativa muy útil. Pero si dependes demasiado de esa opción o careces de margen de estabilidad, podría convertirse en toda una trampa.