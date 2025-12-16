El autor del atentado antisemita en Sídney, Naveed Akram, de 24 años, ha salido del coma. El hombre, que juntó a su padre, abatido por la Policía tras disparar contra la multitud en la playa de Bondi, sufre heridas de gravedad y permanece ingresado en un hospital de la ciudad australiana. Ahora podrán enfrentar las acusaciones formales por el ataque yihadista. La Policía de Nueva Gales del Sur ha informado que espera que el sospechoso se enfrente a cargos penales por la masacre, cometida junto a su padre en la que asesinaron a 15 personas. Para proceder a la acusación formal el sospechoso necesita estar consciente, ha añadido la Policía, según han publicado medios australianos. Sajid , de 50 años y Naveed Akram fueron heridos por la policía, aunque el padre falleció en el puente, desde donde los dos hombres dispararon a los asistentes de la celebración judía Janucá. Los agentes pudieron reanimar al joven de 24 años, y posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde cayó en coma, del que ha despertado este martes tal, como ha confirmado la Policía de Gales del Sur, al frente de la investigación. Los autores del atentado antisemita en una playa de Sídney tenían una motivación yihadista, según la primera conclusión de los investigadores sobre el móvil de los dos asaltantes durante una festividad religiosa este domingo en la playa Bondi: los agentes han encontrado dos banderas de Estado Islámico en un vehículo propiedad del joven de 24 años, que tiroteó a la multitud. "El vehículo registrado a nombre del joven contenía dos banderas caseras de Estado Islámico. Seguimos trabajando para determinar el motivo de esta tragedia y continuaremos haciéndolo", ha informado el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en rueda de prensa.