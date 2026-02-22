Nemesio Oseguera Cervantes era uno de los capos más buscados por EE.UU

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco

Compartir







MéxicoEl líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los capos más buscados por EE.UU., fue abatido durante un operativo con fuerzas federales, según confirmaron a EFE este domingo fuentes del Gobierno de México.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región.

PUEDE INTERESARTE Encontrados los restos mortales de cinco mujeres en una de las fosas comunes más grandes de Guanajuato, México

Las autoridades no han detallado hasta el momento el saldo total de la acción ni si hubo más personas detenidas o abatidas, mientras se mantiene un amplio despliegue de seguridad en la zona.

¿Por qué El Mencho era un objetivo clave en la lucha contra el crimen?

Oseguera Cervantes, de 56 años y alias El Mencho, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

PUEDE INTERESARTE EEUU garantiza que todos los acuerdos siguen en pie a pesar de la decisión del Supremo y los nuevos aranceles

Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.

Estados Unidos lo acusaba de encabezar un «reinado de terror» en México y de destruir «innumerables vidas» con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El CJNG es uno de los carteles mexicanos que Washington declaró como terroristas desde el año pasado.

Tras el operativo de este día, en aparente reacción del grupo criminal, se registraron diversos bloqueos y quema de vehículos y negocios en Jalisco y otros estados del país.

En imágenes difundidas por medios y redes sociales se observan vehículos incendiados y columnas de humo en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit (oeste), Aguascalientes (centro) y Tamaulipas (norte), así como negocios quemados en Guanajuato (centro).