El agresor es un hombre de unos 35 años sobre el que no constaban antecedentes penales ni denuncias

Almudena, la madre del niño asesinado por su padre en Tenerife: tiene 26 años y se debate entre la vida y la muerte

Compartir







TenerifeEl municipio de Arona, en Tenerife, continúa conmocionado tras el trágico crimen ocurrido este pasado viernes. El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial en el municipio como muestra de dolor, respeto y solidaridad tras el asesinato de un niño a manos de su padre, que fue abatido por la Guardia Civil, un suceso que además dejó a la madre herida de gravedad y un agente del instituto armado herido.

Los hechos se han producido sobre las 01.00 horas de este viernes, en una vivienda de Cabo Blanco, en el municipio de Arona, lugar hasta el que se trasladaron agentes de la Guardia Civil, acompañados por una patrulla de la Policía Local, tras ser alertados por los vecinos que, según ha matizado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en declaraciones a los periodistas, informaron de un altercado en una vivienda en la que estaban escuchando ruidos y gritos.

Una vez entraron los agentes en la vivienda encontraron al presunto autor de los hechos en un estado de excitación "tremenda" y a su hijo fallecido por una herida de arma blanca --un machete de unos 60 centímetros-- en su cabeza.

PUEDE INTERESARTE El juez envía a prisión al joven detenido por matar a la pareja de su madre en Barcelona

El asesino, un hombre canario de 35 años

El agresor es un hombre de unos 35 años y sobre el que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha asegurado que no constaban antecedentes penales ni denuncias, fue abatido por los agentes que acudieron al domicilio, pues también intentó agredirlos con el machete en un estado de gran alteración y, de hecho, uno de los agentes fue herido en un brazo con un corte al borde del chaleco antibalas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según recoge el medio local El Día, el hombre, español nacido en la isla, trabajaba como camarero en un hotel de Playa de las Américas y antes había trabajado en una cafetería del aeropuerto Tenerife Sur.

En el transcurso de los hechos, los agentes observaron que el padre del menor tenía el arma blanca y en el intento de reducirlo, finalmente tuvieron que realizar varios disparos, falleciendo el presunto autor de la muerte de su hijo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En este intento por reducir al hombre, también resultó herido un agente de la Guardia Civil en uno de sus brazos, en el borde de su chaleco antibalas, según especificó Pestana, por lo que ha tenido que ser operado pero "está fuera de peligro, no hay riesgo para él", aunque indicó que con ello se puede "acreditar, un poco, la violencia extrema" con la que se encuentran tanto los agentes de la Guardia Civil como de la Policía Local al intervenir en ese domicilio.

Recursos de ayuda

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización