Una mujer de 28 años, madre de cuatro hijos y que no constaba en el sistema Viogen, es la víctima del crimen de Sarriguren, Navarra

Un detenido en Sarriguren, en Navarra, acusado de asesinar a su mujer y herir de gravedad a su madre

SarrigurenUna mujer de 28 años, madre de cuatro hijos de corta edad y que no constaba en el sistema Viogen, es la víctima del crimen de este viernes en Sarriguren, en el Valle de Egüés (Navarra), presuntamente asesinada por su pareja, en un episodio en el que fue también herida de gravedad la madre del supuesto agresor.

Así lo han confirmado a EFE diversas fuentes cercanas a la investigación un día después de que tuvieran lugar los hechos por los que la Policía Foral detuvo al hombre, de 30 años, al que se acusa también de agredir a su madre, suegra de la víctima, una mujer de 59 años, que fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra.

Luto en el municipio

La familia residía en la calle Reino de Navarra, donde esta mañana seguía trabajando la Policía Foral, a la espera de que la Policía Judicial continuara con las labores de investigación.

El municipio ha amanecido conmocionado y el Ayuntamiento del Valle de Egüés, situado a escasos metros del lugar de los hechos, ha reunido de forma extraordinaria a su Junta de Portavoces para aprobar una declaración institucional por la que el municipio estará de luto los próximos tres días.

Los concejales y concejalas, encabezados por la alcaldesa, Xuriñe Peñas, han comparecido ante los medios de comunicación para leer la declaración por la que se ha convocado también a los vecinos y vecinas a una concentración esta tarde, a la que acudirán miembros del Gobierno de Navarra y del Parlamento foral.

La "máxima repulsa y la más profunda indignación" del Ayuntamiento ante estos hechos, se recoge en la declaración institucional.

1.353 mujeres asesinadas a manos de sus pareja o exparejas desde 2003

En caso de confirmarse como violencia machista este último caso, ya serían 1.353 las mujeres asesinadas a manos de sus pareja o exparejas desde 2003, año en el que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales. De las 48 víctimas mortales de violencia machista en 2025, la cifra más baja de la serie histórica, España ha registrado uno de los peores inicios de año en 2026.

En Navarra, con este caso, se elevarían a cinco los asesinatos por violencia machista registrados desde 2021.

Ayuda a las víctimas de violencia de género

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.