La influencer brasileña Bianca Dias ha fallecido a los 27 años pocos días después de someterse a una cirugía estética. La noticia ha sido confirmada por su entorno y recogida por medios internacionales como TMZ.

Según el citado medio, Bianca Dias se encontraba recuperándose de la intervención en la casa de playa de su familia cuando comenzó a sufrir dificultades para respirar. Fue trasladada de urgencia a un hospital, donde finalmente murió 18 días después de la operación. Los primeros informes apuntan a que la causa del fallecimiento habría sido una embolia pulmonar, una complicación conocida asociada a cirugías estéticas de mayor envergadura.

Investigación para esclarecer las causas de su muerte

Por el momento no han trascendido detalles sobre el tipo de operación a la que se sometió la joven. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte y confirmar el origen de la complicación médica.

Bianca Dias era madre de dos hijas y contaba con cerca de 60.000 seguidores en redes sociales, donde compartía su estilo de vida y viajes recientes, entre ellos una estancia en Londres a finales del año pasado. Su fallecimiento ha causado una fuerte conmoción entre sus seguidores y en su entorno más cercano.

Especialistas recuerdan que el riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos tras una intervención quirúrgica es mayor en las primeras horas posteriores, aunque puede mantenerse durante varias semanas después de la operación, lo que convierte la recuperación en un periodo especialmente delicado.