Los tornados han dejado seis muertos y decenas de heridos en Estados Unidos. Las localidades más afectadas por estos fenómenos atmosféricos se encuentran en Michigan. Las imágenes muestran cómo algunas personas -que se encuentran refugiadas en un local- observan incrédulos cómo se forma uno de ellos en tan solo un minuto.

Muchas zonas se encuentran devastadas por la cadena de tornados que han dejado en vilo a siete millones de personas en cuatro estados del medio oeste y sur del país. El embudo de aire, con fuertes vientos, ya habría causado seis muertos y decenas de heridos.

Un gran riesgo para más de 25 millones de personas desde Texas hasta Wisconsin

Caídas de árboles, fuertes ráfagas de viento y alteraciones en el suministro eléctrico. Son algunas de las consecuencias que ha traído la cadena de tornados que ha arrasado con varias localidades de Michigan y Oklahoma. Según la cadena de noticias estadounidense CBS News, emergencias advirtió el riesgo persistente de tormentas graves para más de 25 millones de personas desde Texas hasta Wisconsin.

La importancia de estar alerta fue reiterada por el organismo federal estadounidense Servicio Meteorológico Nacional, desde donde advierten de la posibilidad de nuevos brotes de tornados en los próximos días. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, activó el Centro de Operaciones de Emergencia del estado para coordinar la asistencia de las personas afectadas.

Un tornado generó una franja de destrucción de 6,5 kilómetros en Oklahoma

En Oklahoma, las tormentas también produjeron víctimas fatales. El tornado más intenso generó una franja de destrucción de casi 6,5 kilómetros en el condado de Okmulgee, al sur de Tulsa. El director de manejo de emergencias del condado, Jeff Moore, destacó que la prioridad ahora es retirar los escombros para dejar libres los caminos.

El Centro Nacional de Predicción de Tormentas estimó que más de siete millones de personas permanecían el viernes en situación de máximo riesgo climático en regiones como Kansas City, Tulsa y Omaha. Así, otras 25 millones en áreas de Dallas, Oklahoma City y Milwaukee se encontraban bajo alerta moderada por tormentas e intensas variaciones térmicas.