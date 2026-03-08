El ejército dispone de una gran tecnología que le permite una toma de decisiones muy rápida

Guerra en Irán: EEUU acusa a Teherán de usar áreas civiles para operaciones militares y pide a la población que se ponga a cubierto

Estados Unidos tiene una clara superioridad militar en su ofensiva, junto con Israel, en Irán. El uso de la inteligencia artificial le permite acelerar la toma de decisiones. Ahora, estamos en una guerra de los algoritmos. La planificación militar y la respuesta en tiempo real desde el Pentágono nos muestra que todo va más rápido.

"El uso de la inteligencia artificial le da a EEUU una posición de clara superioridad militar, lo primero porque permite acelerar de forma radical la toma de decisiones", señala Livia Drusila Castro, periodista especializada en conflictos armados.

Sin la IA sería mucho más difícil manejar imágenes sobre el terreno o disponer de todo tipo de sensores. En 'The Washington Post', explican cómo la defensa estadounidense puede coordinar bombardeos sobre 1.000 objetivos en tan solo 24 horas. Así, pueden anticiparse a cientos de escenarios distintos antes de que el enemigo pueda responder.

El control humano, un nuevo peligro que llega con la IA

"En muchos casos sin la IA sería muy difícil manejarlo y muy difícil, sobre todo, tomar decisiones en muy poco tiempo", explica Ángel Luis de Santos, periodista especializado de Infodefensa. El ejército dispone de una gran tecnología que le permite una toma de decisiones muy rápida, pero aparece un nuevo peligro. "El mayor riesgo es el debate sobre el control humano, es decir, que se dé un distanciamiento emocional respecto a la guerra", señala la periodista.

Se puede caer en el riesgo de confundir la realidad con un videojuego. Porque la inteligencia artificial es un arma de guerra menos humana y más rápida pero cuenta con el peligro de ser hackeada contra sí misma, lo que podría suponer un gran riesgo para la ciudadanía.