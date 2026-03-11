El Gobierno se reunirá con todos los grupos políticos para perfilar el plan de medidas socioeconómicas para enfrentar el peor escenario que plantea la guerra

Bustinduy dice que el Gobierno "intervendrá" ante el mayor coste energético y aboga por medidas en vivienda

Compartir







La guerra en Irán está provocando un terremoto impredecible sobre el alza de los precios de los combustibles, que repercutirá sobre los bolsillos de todos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que protegerá a los españoles "con todos los recursos del Estado" para evitar que sean los ciudadanos y las empresas las que 'paguen' el conflicto bélico impulsado por EEUU e Israel. Sánchez ha avanzado que ya el Ejecutivo prepara un plan que prepara con medidas de carácter socioeconómico, y estructurales, que presentarán en breve.

El Gobierno ha anunciado este martes, en una entrevista en 'eldiario.es, que se reunirá con los grupos parlamentarios y con los agentes sociales para analizar las medidas para responder al escenario económico provocado por la guerra en Irán. Sánchez no ha dado detalles, aunque el plan tendrá dos pilares, uno de ellos con respuestas coyunturales desde el punto de vista socioeconómico, y otro de medidas estructurales.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump amenaza a Irán si bloquea el estrecho de Ormuz y Teherán le avisa que serán ellos los que decidan el final de la guerra

Sobre este segundo pilar explica que la gran lección que hay que extraer de la guerra de Irán o de la de Ucrania es que cuanta menor dependencia haya de los combustibles fósiles, mejor le irá a España y también a Europa.

El presidente del Gobierno, que reconoce que es difícil prever lo que puede durar el conflicto en Oriente medio, afirma que no le preocupa las represalias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la posición de España, y defiende su tesis de que los proyectos políticos que defiendan la guerra en Irán se equivocan en todo.

PUEDE INTERESARTE Trump advierte a Irán de "consecuencias" si decide colocar minas en el estrecho de Ormuz y han destruido 10 buques minadores

Pedro Sánchez se desmarca de las polémicas declaraciones de Ursula Von der Leyen sobre el orden mundial

Las previsiones del Gobierno para amortiguar el impacto de la guerra ha sido adelantadas por Pedro Sánchez ' en la que también ha expresado su cercanía con los planteamientos del presidente del Consejo Europeo, António Costa y más alejado de los de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen sobre el orden internacional existente y el nuevo que surgía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que el dilema no es un viejo o un nuevo orden, sino un orden o un desorden internacional que señala que fue el que llevó a dos guerras mundiales, y defiende que los valores y principios de la UE no deberían cambiar.

La presidenta de la Comisión Europea se planteó que "siempre defenderemos y mantendremos el sistema basado en normas que ayudamos a construir con nuestros aliados, pero ya no podemos confiar en ello como única forma de defender nuestros intereses ni asumir que sus normas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos". Sus declaraciones han tenido diferentes reacciones en Europa mostrando la polifonía del bloque de los 27.