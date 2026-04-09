La ruta 66 en Estados Unidos ha pasado de ser la primera gran vía asfaltada a ser un verdadero icono de libertad

'El muro', último obstáculo en la ruta a los Estados Unidos

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La ruta 66 de Estados Unidos es una de las zonas más famosas de todo el mundo y este año cumple un siglo sorprendiendo a todos los conductores que se animan a recorrer cada rincón. En total está formado por 4.000 kilómetros de carretera, llenos de neones de antiguos autocines y de moteles trasladan a otra época.

La ruta 66 está formada por 4.000 kilómetros que van desde Chicago a Los Ángeles y después de un siglo es más que un símbolo de aventura y libertad, es un viaje en el tiempo en busca de nuestro lado más salvaje. La legendaria Ruta 66 es todo un icono cultural, inmortalizada en series y en innumerables películas, y también en canciones convertidas en himnos.

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Esta ruta es conocida como la madre de todas las carreteras, nació hace 100 años como la primera gran vía asfaltada de Estados Unidos. En sus inicios sirvió como una ruta de escape para miles de personas que huían de la Gran Depresión hacia el oeste en busca de un futuro mejor.

La historia de la ruta 66

Durante la Segunda Guerra Mundial fue crucial para trasladar tropas y a partir de los años 50 empezó su época dorada, aflorando sus inconfundibles moteles y cafeterías de neones y que la convirtieron en las siguientes décadas en un negocio millonario.

Pero con las grandes autopistas empezó su declive, engullendo cada vez su icónico trazado, hasta que en 1985 fue descatalogada. Pero su inconfundible espíritu se mantiene vivo todavía en nuestros días, aunque más como una ruta turística que define una era.

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Muchas personas siguen viajando hasta Estados Unidos para poder recorrer estas carreteras con motos o con sus coches, con el objetivo de viajar por zonas históricas que a día de hoy se han convertido en verdaderas reliquias. La ruta 66 es una de las vías más conocidas a nivel mundial que sigue atrayendo a miles de personas tras un siglo de historia.