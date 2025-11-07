Elena Moral 07 NOV 2025 - 15:53h.

Las agencias recomiendan organizar adecuadamente su viaje, contratar un seguro y dejar unas tres horas entre vuelo y vuelo

La falta de controladores aéreos provoca la reducción del 4 % en los vuelos nacionales en los aeropuertos de EEUU

Los viajeros que se dirigen a Estados Unidos este viernes se enfrentan a una desagradable sorpresa: otro cierre del Gobierno, el décimo desde 1976 y el cuarto bajo el mandato de Donald Trump. Las consecuencias son falta de personal de control de tráfico aéreo, que han obligado a cancelar miles de vuelos nacionales e internacionales. ¿Qué deben hacer los viajeros que tienen un vuelo a Estados Unidos en los próximos días? ¿Cómo les puede afectar?

El destino Nueva York inicia la temporada alta, pero por el momento el cierre del Gobierno y la cancelación de vuelos en EEUU no afecta a los viajeros que vuelen desde España a Estados Unidos, asegura la periodista Elena Moral.

Viajar a Estados Unidos no comporta problemas, por el momento porque la falta de personal, está concentrado, a nivel nacional. Los viajeros que lleguen al país, sin embargo y tengan que hacer una escala para seguir viajando por territorio estadounidense si enfrentarán a los problemas de escasez de personales que no asisten al trabajo al no recibir sus sueldos.

Las agencias recomiendan organizar adecuadamente sus viajes, dejando un periodo de unas tres horas entre vuelo y vuelo, contratar un seguro para viajar y tener en cuenta de que si van a comprar próximamente un billete a Estados Unidos, lo más aconsejable es hacerlo con antelación y siempre a través de una compañía, nunca mediante terceros.

La agencia de seguridad aérea informa de 1.200 vuelos cancelados dentro de Estados Unidos

En el aeropuerto de Arlington, hay controladores que están trabajando sin cobrar por el cierre del Gobierno. Son un total de 13.000 en todo el país, más 50.000 empleados de Seguridad en tierra. La situación es insostenible y está afectando a millones de empleados públicos de EEUU, en el aeropuerto se informa en los paneles de información a los desesperados viajeros.

Los pasajeros también están molestos con esta situación. Lo reflejan sus caras y sus palabras: "Estoy harta", dice una mujer. "Es frustrante", coincide otra. La Agencia Federal de Aviación por seguridad ha recortado los vuelos desde esta mañana un 4%, lo que supone que unos 1.200 vuelos cancelados y 120.000 pasajeros afectados cada día.

Si estos números se multiplican por siete días las cifras harán temblar la red del tráfico aéreo mundial. Primero afectará a los vuelos internos en Estados Unidos y después a los internacionales. En una semana los recortes se incrementarán del 4 al 10 %, aseguran los expertos.

Una de las empleadas, afectadas por el cierre del gobierno de Trump, ya acostumbrado a estos pulsos asegura que no está "preocupada" por el momento, aunque admite que la situación cambia ante la incertidumbre de "si volveré en 10 días a trabajar" .

Otro se augura de que Demócratas y Republicanos lleguen a un acuerdo, porque de lo contrario, habrá menos slots para aterrizar y despegar en Estados Unidos, vuelos internacionales retenidos o redirigidos, retrasos en cascada que puedan obligar a reprogramar vuelos a nivel mundial.

El problema se extiende y afecta a España. En Barcelona y Madrid el cierre de Gobierno de que dura ya casi un mes, y eventualmente Agencia de viaje ya dicen que ese asunto "está afectando bastante las ventas" sobre todo los vuelos a Nueva York, en plena temporada de viajes.

El efecto sin presupuestos en Estados Unidos puede llevar el caos al cielo de todo el mundo.