David Cacho 15 ABR 2026 - 18:01h.

Despachos de abogados de todo el país han estado elaborando informes falsos para convertir a solicitantes de asilo en personas LGTBI y lograr la acogida

El Gobierno británico propone retirar prestaciones y fomentar la expulsión de solicitantes de asilo

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Un informe de la BBC pone en la picota a numerosos bufetes de abogados del Reino Unido que han elaborado un complejo entramado de engaños y falsedades para lograr la concesión de asilo a inmigrantes a los que hacían pasar por homosexuales para sortear la restrictivas leyes británicas para taponar la masiva entrada de migrantes en el país.

El sistema, montado por los profesionales de estos bufetes de abogados de todo el país, llevaría funcionando al menos desde hace 20 años. Sus principales clientes serían ciudadanos de Pakistán de Bangladés, dos países con mucha migración al Reino Unido y donde la población LGTB está perseguida incluso con penas de cárcel.

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Informes falsos para demostrar la homosexualidad

Según la televisión pública británica, muchas empresas de abogacía ofrecen por 8.000 euros fabricar dosieres con pruebas como declaraciones juradas de personas del mismo sexo que el solicitante que aseguran haber sido su pareja.

En el documental, un reportero infiltrado en la trama se interesa por sus posibilidades y la respuesta de una representante de la trama es clara: "en estos momentos solo hay una manera de conseguir el asilo: tienes que probar que eres una persona LGTBI". Ante las dudas del reportero infiltrado que niega serlo, la respuesta es contundente: "es la única esperanza para que acepten tu sulicitud".

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A continuación pregunta que qué tiene que hacer para traer a su mujer al Reino Unido, y la respuesta de la abogada de la trama es aún más desconcertante: "Muy fácil, la haremos pasar por lesbiana".

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La trama puesta al descubierto en el Reino Unido, no es única. También aquí en España hay constancia de personas que han intentado acceder al estatus de refugiado a través de esta misma vía.