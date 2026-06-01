Alberto Rosa 01 JUN 2026 - 17:40h.

La pequeña fue sustraída por sus padres biológicos durante una visita supervisada el 30 de abril

Sigue la búsqueda de Ángel, el anciano de 84 años que sufre demencia y que desapareció en Écija, Sevilla

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La Policía Nacional desplegó la pasada madrugada un fuerte dispositivo policial, armado y con apoyo de la unidad antidisturbios en el poblado de la Sierra de Granda, en Siero, para proceder al arresto del padre biológico de la niña de cinco años desaparecida en Oviedo el 30 de abril.

La pequeña fue sustraída por sus padres biológicos durante una visita supervisada. El despliegue, tal y como recoge ‘El Comercio’, comenzó a primera hora de este lunes, en torno a las 07:30 de la mañana. Los agentes llevaron a cabo un registro masivo de inmuebles en la zona, identificando a todos los residentes. Tras la operación, el padre de la menor ha sido de tenido en la vivienda de sus padres, los abuelos paternos de la niña.

Olivia Sara Iglesias, abogada de los abuelos paternos de la menor, ha relatado a ‘La Nueva España’ que el progenitor detenido se encuentra separado desde hace tiempo de la madre de la menor y se encuentra detenido en el cuartel de Buenavista. El paradero de la madre y la niña es, por tanto, todavía, una incógnita.

La niña fue sustraída por sus padres biológicos

La letrada ha contado a ‘El Comercio’ las trabas para asistir a su defendido y criticó la magnitud del operativo. “Mi cliente tiene una discapacidad mental y acabo de coger el caso, pero lo que no es normal es que no me dejen verlo. Subí al cuartel de la Policía donde está detenido y me dijeron que estaban organizando la tarde y por ello no me dejan verlo… Solo se lo llevaron detenido a él porque tiene una denuncia de la Consejería”, ha añadido. Está previsto que el detenido pase a disposición judicial este martes para prestar declaración ante el juez.

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La actuación policial se produce un mes después de que se denunciara la desaparición de la menor, de cinco años, que llevaba alrededor de 18 meses conviviendo con una familia de acogida en Asturias. Según trasladó públicamente la Consejería de Derechos Sociales del Principado, la niña fue sustraída por sus padres biológicos durante una visita autorizada y supervisada en un centro especializado de Oviedo.