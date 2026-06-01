Isidro Cuesta, el pescador que salvó al niño de morir ahogado, cuenta todos los detalles de la tragedia en Palencia

La presa de Baños de Cerrato, Palencia, donde murieron ahogadas dos mujeres: una zona de pesca, prohibido el baño y sin carteles de alerta

Compartir







La zona en la que perdieron la vida las dos mujeres, madre y abuela de un niño de cinco años que pudo ser rescatado en la presa de Baños de Cerrato, Palencia, no estaba permitido el baño, pero tampoco había carteles que lo indicasen. El menor fue arrastrado por una corriente y su madre y su abuela, de 32 y 52 años, se tiraron al agua para tratar de salvarlo, pero murieron ahogadas las dos.

El equipo de Informativos Telecinco ha podido hablar con el pescador que rescató al pequeño y fuentes del caso han confirmado que "la madre y la abuela no sabían nadar", tal y como explica el reportero Álvaro Lantada, en directo desde la presa: "Aunque en la orilla la profundidad es mínima y el agua está prácticamente estancada, a unos metros hay corrientes mucho más evidentes y potentes".

"El niño estaba jugando con una tabla de agua cuando fue arrastrado por una corriente y detrás de él fueron a intentar rescatarlo su madre y su abuela que terminaron falleciendo ahogadas en una zona donde no está permitida el baño". Lo que parecía una tarde tranquila en familia disfrutando de los primeros días de verano, terminó siendo una tragedia que jamás se fueron a imaginar.

El testimonio de Isidro Cuesta, el pescador que rescató al niño

El pequeño estaba jugando en la zona que no cubría, pero una corriente le acabó arrastrando. Fue Isidro Cuesta, el pescador que rescató al niño: "Hemos escuchado un grito de otro chico que había ahí, que se estaba ahogando una criatura. He pasado por donde había poca agua y he visto al niño sujetado a una rama, tragando bastante agua y sujetando a su madre, que estaba fallecida ahogada". El pequeño fue trasladado a un centro de salud, donde los médicos le revisaron y ya ha sido dado de alta, encontrándose en buen estado.

La zona en la que fueron encontrados los cuerpos sin vida de las dos mujeres y el niño no había carteles que indicasen que no estaba permitido el baño, ni tampoco socorristas o cualquier otro tipo de vigilancia. El alcalde de Ventas de Baño, José María López Acero, asegura que "no tenía conocimiento de que la gente fuese a bañarse ahí": "Pero me imagino que habrá zonas del río donde la gente lo haga. Yo recomendaría que la gente tenga mucho cuidado porque el río es peligroso, no solo ahí, sino por otros sitios".