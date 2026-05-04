Los cubanos tiran de ingenio para sortean el embargo americano: "La falta de combustible es mortal"

David Cacho 04 MAY 2026 - 16:44h.

Los cubanos tienen que tirar de ingenio a diario para solventar la falta de suministro de petróleo y los apagones diarios.

El endurecimiento del bloqueo agrava la crisis social en Cuba: escasez, sanciones y la desesperación de los cubanos

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Venuezuela, Irán y... Cuba. Donald Trump quiere controlar el mercado global del petróleo y lo hace tratando de asfixiar a los cubanos, pero ellos, están más que acosumbrados a sobrevivir. Cuba intenta reinventar a marchas forzadas su dependencia energética apostando por el sol, su principal fuentes de energía y multiplicando sus extractores y refinerías en los yacimientos petroleros de matanzas, pero este es un crudo muy difícil de refinar, un propyecto a largo plazo .

Pero los cubanos, mientras tanto, tiran de ingenio. Cuando no hay fuel tiran de carbón vegetal de madera. Cogen el pástico, lo trituran, lo echan en un recipiente en un tanque, lo prenden fuego y lo pasan por un proceso de condensación y sale la gasolina. En el día a día tiran del carbón. Usan hasta yantas de carro para compartir. "El transporte uno se bandea, pero la luz es vital,la falta de combustible es mortal", reconoce un anciano cubano que ha sobrevivido ya a casi todo.