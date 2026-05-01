David Cacho 01 MAY 2026 - 21:55h.

Un equipo de Informativos Telecinco se ha desplazado hasta La Habana para cubrir un 1 de mayo atípico en el que el país afronta una gran crisis

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Cuba celebra su primero de mayo más atípico, fuera de su lugar habitual, la Plaza de la Revolución y afrontando una crisis casi existencial. La isla vive sin saber si en unos días se quedará sin energía. Más aún desde que Trump haya ampliado las sanciones contra el gobierno cubano.

Allí, el 1 de mayo es una fiesta madrugadora y todos se preparan desde las 05:00 de la madrugada. Un equipo de Informativos Telecinco se ha desplazado hasta La Habana para cubrir la celebración. Gente que viene del norte, del sur, del este y del oeste de la isla peregrinando hasta la capital para celebrarlo.

"Dispuestos a tomar las armas por la revolución cubana"

En las calles, ambiente de rechazo contra Donald Trump e incluso de ciudadanos "dispuestos a tomar a las armas si fuese necesario". Y no solo cubanos, también muchos extranjeros, incluidos estadounidenses, pero sobre todo hispanoamericanos. También había tres jubiladas de Sabadell. "¿Qué derecho tiene un gobernante de otro país quedarse con la riqueza de los pueblos?", se preguntaba.

"Yo soy americano. Hay muchos, muchos estadounidenses que sienten vergüenza", reconoce un estadounidense. Hemos podido hablar con altos funcionarios del Ministerio de Exteriores cubanos que niegan cualquier paralelismo con el caso venezolano. "Cuba sabrá defenderse. Cuba no está dispuesta a ceder soberanía, a ceder logros sociales alcanzados", explica Sonia Hernández, directora de Asuntos Bilaterales con EEUU.