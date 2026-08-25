Ha muerto a los 101 años por causas naturales después de pasar más de siete décadas entre rejas

Smith fue condenado a muerte en 1950 por el asesinato de Grover Hart, un vigilante nocturno

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Francis Clifford Smith, el hombre considerado el preso que más tiempo ha permanecido encarcelado en Estados Unidos, ha muerto a los 101 años por causas naturales después de pasar más de siete décadas entre rejas. Durante ese tiempo llegó a enfrentarse hasta en ocho ocasiones a una ejecución que finalmente fue suspendida.

Smith fue condenado a muerte en 1950 por el asesinato de Grover Hart, un vigilante nocturno de un club náutico de Greenwich, en Connecticut. La investigación llevó a la Policía hasta Smith, que había sido detenido junto a otro sospechoso. Este último alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y declaró contra él, una circunstancia que contribuyó a su condena. Smith, sin embargo, mantuvo siempre que era inocente, según ha informado la BBC.

El "hombre de los pájaros"

Durante sus más de 70 años en prisión, Smith pasó buena parte de ese tiempo en el centro penitenciario de Osborn, en Connecticut. Allí se ganó un apodo: el "hombre de los pájaros de Osborn", después de que se acostumbrara a alimentar a las aves desde la cárcel.

La historia de Smith quedó marcada también por las ocho ocasiones en las que llegó a prepararse para una ejecución. En cada una de ellas, la sentencia fue suspendida y el preso continuó encarcelado hasta su muerte, a los 101 años.